Подмосковная команда «Металлург» стала обладателем Кубка России по мотоболу
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Команда «Металлург» из Ленинского городского округа завоевала золотые медали Кубка России по мотоболу в Видном, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил в два этапа. В рамках группового этапа спортсмены «Металлурга» сыграли с тремя клубами из Краснодарского края «Заря», «Агрокомплекс», «Кировец», а также с представителями ДНР — «Союз-3».
Успешное выступление на стадии группового этапа гарантировало подмосковной команде выход в полуфинал Кубка страны. В матче за выход в финал «Металлург» не оставил шансов «Ковровцу» из Владимирской области. Счет встречи — 7:1.
В финальной игре коллективу из Ленинского городского округа противостояла команда «Агрокомлекс». Встреча состоялась в непростых погодных условиях и завершилась в пользу «Металлурга» со счетом 4:2.
Таким образом, клуб из Подмосковья второй год подряд становится обладателем Кубка России по мотоболу. В своей истории «Металлург» 28 раз становился победителем Кубка страны и 33 раза чемпионом России. Также одним из самых значимых достижений клуба является победа в Кубке европейских чемпионов 1995 года во Франции. Кроме того, «Металлург» является базовым клубом для формирования состава национальной сборной по мотоболу, которая более 20 раз занимала высшую ступень пьедестала чемпионатов Европы.
Кубок России по мотоболу проходил в городе Видное и в городе Ковров в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.