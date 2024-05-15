Подмосковная команда «Металлург» стала обладателем Кубка России по мотоболу

​Команда «Металлург» из Ленинского городского округа завоевала золотые медали Кубка России по мотоболу в Видном, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.​

Турнир проходил в два этапа. В рамках группового этапа спортсмены «Металлурга» сыграли с тремя клубами из Краснодарского края «Заря», «Агрокомплекс», «Кировец», а также с представителями ДНР — «Союз-3».

​Успешное выступление на стадии группового этапа гарантировало подмосковной команде выход в полуфинал Кубка страны. В матче за выход в финал «Металлург» не оставил шансов «Ковровцу» из Владимирской области. Счет встречи — 7:1.

В финальной игре коллективу из Ленинского городского округа противостояла команда «Агрокомлекс». Встреча состоялась в непростых погодных условиях и завершилась в пользу «Металлурга» со счетом 4:2.

Таким образом, клуб из Подмосковья второй год подряд становится обладателем Кубка России по мотоболу. В своей истории «Металлург» 28 раз становился победителем Кубка страны и 33 раза чемпионом России. Также одним из самых значимых достижений клуба является победа в Кубке европейских чемпионов 1995 года во Франции. Кроме того, «Металлург» является базовым клубом для формирования состава национальной сборной по мотоболу, которая более 20 раз занимала высшую ступень пьедестала чемпионатов Европы.

​Кубок России по мотоболу проходил в городе Видное и в городе Ковров в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.