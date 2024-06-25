Подмосковная команда «Khimki Power» провела урок для младших классов школы

Подмосковная женская команда по баскетболу 3×3 «Khimki Power» провела урок физкультуры для учащихся младших классов школы «Триумф» городского округа Химки, об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В роли учителей физкультуры испытали себя Екатерина Павлова и Полина Святская. Свой открытый урок они начали с интенсивной разминки, после чего поделили школьников на четыре команды для участия в эстафетах и веселых стартах. Учащиеся остались довольны занятием и пригласили спортсменок на повторный визит в их школу. Баскетболистки также по достоинству оценили подобный опыт и с удовольствием сфотографировались со всеми ребятами.

​«Я очень хочу, чтобы баскетбол и вообще каждый вид спорта в нашей стране развивался больше. В школе сейчас проходят ​«Умные каникулы» и мы решили провести для девчонок и ребят спортивный урок. Было интересно проводить время с детьми. Все ребята позитивные, спортивные. Общение и взаимодействие с ними наполняют энергией. Мне сегодняшний день доставил большое удовольствие!» — поделилась эмоциями игрок команды «Khimki Power» Павлова.

Ранее ученики школы «Триумф» побывали на экскурсии по баскетбольному центру Московской области, где познакомились с мужской командой «Khimki Power».

​Встреча игроков женской баскетбольной команды «Khimki Power» со школьниками прошла в рамках проекта «День добрых дел» министерства физической культуры и спорта спорта Московской области, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.