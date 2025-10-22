Подмосковная команда «Гвардия» представит регион на чемпионате РФ по следж-хоккею

Подмосковная следж-хоккейная команда «Гвардия», состоящая из ветеранов СВО, будет бороться за медали чемпионата России в третьем круге Лиги героев, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Этап соревнований будет приурочен к форуму «Россия — спортивная держава». В турнире примут участие восемь команд: «Союз» (Приморский край), «Мужество» (Москва), «Булат» (Башкортостан), «Донской Рубеж» (Ростовская область), «СКА-Стрела» (Санкт-Петербург), «Татсиб» (Татарстан), «ЮСКА» (ХМАО-Югра) и «Гаврдия» (Московская область).

В рамках первого круга Лиги героев в своей группе «Гвардия» провела четыре игры и с учетом общего количества очков и заброшенных шайб заняла четвертое место. Чемпионат России по следж-хоккею 2025/2026 проходит в двух лигах — Высшая лига и Лига Героев. В каждой лиге в первом круге выступали по 10 команд.

Напомним, что в сентябре этого года в перерыве между этапами национального чемпионата «Гвардия» стала победителем Кубка «Герои нашего времени» вол Владивостоке, не допустив ни одного поражения.

Третий круг Лиги героев чемпионата России по следж-хоккею пройдет с 30 октября по 8 ноября 2025 года в Самаре в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Первая «четверка» по итогам соревнований выйдет в финал, который состоится в следующем году и определит победителей и призеров. Помимо трофеев чемпионата среди следж-хоккеистов будет разыгран Кубок «Герои нашего времени».

Напомним, что команда по следж-хоккею «Гвардия» была создана в 2024 году. Инициативу создания команды «Гвардия» поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также федеральное и региональное министерства спорта. Коллектив игроков сформирован из участников специальной военной операции. Домашняя арена «Гвардии» — «Орион-Технопул» — первый ледовый дворец в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Он был открыт в феврале 2024 года.

Начальником команды выступает ее основатель Михаил Трифонов, а тренирует хоккеистов «Гвардии» новый наставник команды Константин Ильин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.