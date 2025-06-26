Подмосковная хоккеистка Шохина выбрана на драфте канадским клубом «Оттава Чардж»

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Хоккейный клуб «Оттава Чардж» выбрал спортсменку из Дмитрова Анну Шохину на драфте ведущей мировой женской хоккейной лиги — PWHL, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Торжественная церемония драфта Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) состоялась 24 июня в столице Канады.

Легенда дмитровского «Торнадо» Анна Шохина была выбрана во втором раунде драфта под общим 13‑м номером. В шестом раунде под 45-м номером «Оттава Чардж» выбрала в свой состав еще одну россиянку — Фанузу Кадирову. Таким образом, впервые в истории лиги отбор прошли сразу два игрока из нашей страны.

​В прошлом сезоне клуб «Оттава Чардж», в котором продолжит свою карьеру Анна Шохина, стал вице-чемпионом PWHL, уступив в финальном противостоянии за кубок команде «Миннесота Фрост».

​Анна Шохина — 28-летняя российская хоккеистка, выступающая на позиции нападающего. Многократная чемпионка России, призер молодежного чемпионата мира, обладательница Кубка европейских чемпионов, многократная победительница Универсиады.

Родилась в поселке Новосиньково Дмитровского муниципального округа Московской области.

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