Жительница Вереи Валентина Швец отметила 97-летие

Валентина Ивановна Швец из Вереи 4 ноября отметила 97-й день рождения. Именинница получила поздравления от президента России и местных властей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юность Валентины Ивановны Швец пришлась на годы Великой Отечественной войны. В 12 лет она потеряла маму, позже пережила ранение, плен и тяготы военного времени. Несмотря на тяжелые испытания, она сохранила стойкость и любовь к родной земле.

Начальник территориального управления Верея Антон Миняев передал имениннице поздравления от президента Российской Федерации, администрации и территориального управления.

С учетом состояния здоровья Валентины Ивановны встреча прошла в присутствии ее дочери. Дочери вручили цветы и памятные подарки, сопроводив их теплыми пожеланиями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.