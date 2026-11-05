Дэвид Бекхэм опубликовал фото с дочерью Харпер из поездки к океану

51-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм поделился в соцсетях селфи с 15-летней дочерью Харпер во время совместного автомобильного путешествия, сообщает «Царьград» .

На снимке Харпер целует отца в щеку на фоне песчаного пляжа. Для поездки она выбрала белый топ и оставила светлые волосы распущенными. Бекхэм позировал в черной бейсболке, серой толстовке и белой футболке.

«Поездка с папой», — подписал кадр спортсмен, добавив эмодзи солнца и розового сердца.

Виктория Бекхэм отреагировала на публикацию мужа вереницей красных сердец. Подписчики также тепло встретили фотографию: один из них отметил ценность таких воспоминаний и времени, проведенного с дочерью.

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