Дмитриев поддержал слова Кушнера о долгосрочном мире на Украине
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поддержал призыв Джареда Кушнера создать архитектуру безопасности для предотвращения нового конфликта на Украине, сообщает «Царьград».
Зять президента США Джаред Кушнер ранее заявил, что Вашингтон стремится на переговорах создать всеобъемлющую архитектуру безопасности, которая навсегда исключит риск возобновления конфликта.
«Джаред Кушнер и (ред. — спецпосланник президента США) Стив Уиткофф — миротворцы», — написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию американского представителя.
Дмитриев занимает пост спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и возглавляет Российский фонд прямых инвестиций. Он выступил в преддверии трехсторонней встречи в Абу-Даби.
Переговоры делегаций России, США и Украины состоятся 10–11 ноября. По данным СМИ, американскую сторону представят Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
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