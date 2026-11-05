Дмитриев поддержал слова Кушнера о долгосрочном мире на Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поддержал призыв Джареда Кушнера создать архитектуру безопасности для предотвращения нового конфликта на Украине, сообщает «Царьград» .

Зять президента США Джаред Кушнер ранее заявил, что Вашингтон стремится на переговорах создать всеобъемлющую архитектуру безопасности, которая навсегда исключит риск возобновления конфликта.

«Джаред Кушнер и (ред. — спецпосланник президента США) Стив Уиткофф — миротворцы», — написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию американского представителя.

Дмитриев занимает пост спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и возглавляет Российский фонд прямых инвестиций. Он выступил в преддверии трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Переговоры делегаций России, США и Украины состоятся 10–11 ноября. По данным СМИ, американскую сторону представят Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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