Школьники готовят в Наро-Фоминске выставку к 85-летию битвы за Москву

Участники музейного отряда школы №1391 из деревни Яковлевское Новой Москвы 3 ноября посетили Наро-Фоминский историко-краеведческий музей. Они готовят совместную выставку к 85-й годовщине битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьный музей 33-й армии и Наро-Фоминский историко-краеведческий музей готовят временную выставку о размещении штаба 33-й армии в бывшей Кузнецовской школе в деревне Яковлевское осенью–зимой 1941 года. Участники школьного музейного отряда посетили музей в Наро-Фоминске 3 ноября, чтобы поработать над экспозицией.

Выставка расскажет о пребывании армии под командованием генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова в стенах сельской школы и о многолетней дружбе учебного заведения с ветеранами 33-й армии.

Материалы экспозиции покажут связь поколений — от школьников военного времени, поддерживавших бойцов, до современных учеников, которые ведут поисковую и исследовательскую работу и сохраняют свидетельства прошлого. После завершения выставки переданные школой экспонаты вернутся в ее музей.

Работа над экспозицией продолжается. Следующим этапом станут оформление выставки и подготовка к встрече посетителей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.