Тысячи жителей Павловского Посада приняли участие в крестном ходе

Крестный ход прошел в Павловском Посаде 4 ноября, в День народного единства и День Казанской иконы Божией Матери. Тысячи жителей разных возрастов и профессий прошли по городским улицам с молитвой.

Глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко поздравил жителей с праздниками. В поздравлении единство названо общей опорой, которая проявляется в поддержке семей воинов, помощи соседям, ежедневном труде, сохранении памяти о героях и заботе о будущем.

В праздничном обращении также напомнили, что более четырех столетий назад ополчение Минина и Пожарского освободило Москву. Молитва перед святыней и сплоченность народа помогли России преодолеть смуту и восстановить независимость.

Отдельно отмечены духовные традиции Павлово-Посадской земли, ее выдающиеся земляки, купцы-благотворители и святыни. Жителям и их близким пожелали крепкой веры, душевного тепла, здоровья, благополучия, семейного согласия, мира и уверенности в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.