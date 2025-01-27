Подмосковная горнолыжница завоевала две медали на этапе Кубка России по фристайлу

Подмосковная спортсменка Анастасия Илюхина завоевала две медали в рамках III этапа Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница региона стала серебряным призером в дисциплине «могул». Первое и третье места в этих соревнованиях заняли спортсменки из Пермского края.

В женских состязаниях в дисциплине «парный могул» Анастасия Илюхина стала третьей. На первой и второй ступени пьедестала расположились пермские спортсменки.

Напомним, что в рамках II этапа Кубка России, который проходил в Южно-Сахалинске Анастасия Илюхина завоевала две медали высшей пробы в аналогичных дисциплинах.

III этап Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул» проходил с 22 по 27 января 2025 года в г. Чайковский (Пермский край). В турнире принимают участие 36 спортсменов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Московскую, Томскую области, Пермский и Красноярский края.

За призовые места борются сильнейшие фристайлисты страны, победители и призеры чемпионатов России, Европы, мира и Олимпийских игр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.