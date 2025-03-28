Подмосковная биатлонистка завоевала серебро чемпионата России

Кристина Резцова из сборной Московской области удостоилась серебряной медали в гонке преследования в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительница региона стартовала с 4 позиции с отставанием 28,8 секунды. По ходу гонки преследования Кристине Резцовой удалось более чем на 10 секунд сократить отставание от лидера — Елизаветы Каплиной из Республики Башкортостан — и, таким образом, занять второе место (+18,1 секунды). Тройку лучших замкнула Полина Плюснина с отставанием 23,5 секунды.

​«Подъем перед финишем был очень разбитый, там каша, и если начинаешь идти спокойно, то проваливаются лыжи и палки, нет жесткого отталкивания. И мне, честно, проходить спокойно его тяжелее, чем просто его запрыгать быстренько и убежать от него. Не знаю почему, но этот подъем в Ханты‑Мансийске мне всегда легко бегать. Если нужно сделать какой‑то отрыв или кого‑то обыграть, то это прямо мой подъем, бойтесь меня там. Если честно, все тренеры говорили, что со старта нужно было рвать и догонять Лизу. Я попробовала на первом подъеме упереться и поняла, что я просто сейчас так не готова, даже если я выработаюсь на 150%», — прокомментировала своё выступление Кристина Резцова журналистам телеканала «Матч ТВ».

​Чемпионат России по биатлону проходит в городе Ханты-Мансийск с 26 по 30 марта. Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.



«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.