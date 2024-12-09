Подмосковье заняло первое место на Всероссийском фестивале по спортивной борьбе

Спортсмены из Подмосковья завоевали первое место общекомандного зачета по итогам Всероссийского фестиваля спортивной борьбы «Борьба в школу», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Соревнования проходили среди более 700 учащихся общеобразовательных учреждений до 13 лет из 53 регионов РФ по трем видам спортивной борьбы: греко-римская борьба, вольная борьба и женская борьба.

​Среди борцов-классиков в весовой категории до 38 килограммов победу одержал Атеш Бадалов. В весе до 70 килограммов серебряную медаль завоевал Александр Боронин. И в категории до 44 килограммов замкнул призовую тройку Рамиль Тагиев. По итогам соревнований по греко-римской борьбе сборная Московской области заняла первое общекомандное место.

​В борьбе вольного стиля в весовой категории до 70 килограммов вторым стал Даниил Пасека. В весе до 64 килограммов на третью ступень пьедестала поднялся Тимофей Сайганов. Данные результаты позволили подмосковным борцам занять итоговое третье место в дисциплине.

​Также в женской борьбе в категории до 48 килограммов сразу две представительницы Московской области удостоились призовых мест: Анна Ендерова выиграла «серебро», а Ульяна Симакова — «бронзу». Кроме того, в весе до 60 килограммов Татьяна Жестовских записала на свой счет бронзовую награду. В общекомандном зачете сборная Подмосковья разместилась на третьем месте.

​Таким образом, по результатам выступлений в трех стилях борьбы спортсмены из Московской области завоевали первое общекомандное место среди 53 сборных регионов страны, набрав 184 очка. На втором месте расположилась команда из Кемеровской области, которой удалось показать результат в 133 очка.

​«После окончания спортивной карьеры я объездила многие регионы нашей страны и увидела как все устроено изнутри. Опыт Башкирии, где вместо бега на паркете на уроках физкультуры ребята занимаются на коврах борьбой, и для них эти 45 минут урока пролетают незаметно, натолкнула меня на мысль, что борьба нужна школьникам. Это игровой, гуманный вид спорта, где нет болевых и удушающих приемов. Надо просто положить соперника на лопатки. Я безмерно благодарна партнерам, которые помогли нам все это организовать, и мы будем работать, чтобы ежегодно фестиваль школьного спорта выходил на новый уровень», — отметила куратор фестиваля, призер олимпийских игр, чемпионка Европы, двукратный призер чемпионатов мира Валерия Коблова.

​Всероссийский фестиваль спортивной борьбы «Борьба в школу» проходил с 3 по 6 декабря в Москве в спорткомплексе «Северный». Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.