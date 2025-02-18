Подмосковье заняло первое место на чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу

Сборная команда Московской области завоевала 19 золотых медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». Данный результат позволил спортсменам занять первое место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из 16 субъектов ЦФО. Кикбоксеры боролись за право участвовать в чемпионате и первенстве России. Все финалисты соревнований смогли получить данную путевку.

Медали были разыграны среди юношей и девушек 13-14 лет и 15-16 лет, юниоров и юниорок 17-18 лет и мужчин и женщин от 18 лет и старше. Московскую область на чемпионате и первенстве представили порядка 100 спортсменов из Балашихи, Видного, Долгопрудного, Жуковского, Красногорска, Клина, Истры, Мытищ, Раменского, Реутова и Щелкова.

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт» прошли в городском округе Истра с 13 по 16 февраля. Соревнования были посвящены памяти погибших в СВО и 80-летию победы в Великой Отечественной войне и прошли в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.