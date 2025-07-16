Полицейский на трассе отнял ребенка у бойца СВО под Воронежем

Baza: инспектор ДПС под Воронежем остановил авто бойца СВО и забрал у него сына

Инспектор ДПС в Воронежской области остановил машину участника СВО и по совместительству бывшего мужа своей супруги. Полицейский забрал у военного ребенка и отвез его обратно к матери, сообщает Baza .

Участник спецоперации Владимир из Курской области находился командировке в Воронежской области 13 июля. Мужчина попросил бывшую жену увидеться с сыном. По словам военного, та согласилась. Мужчина увез ребенка.

Однако машину бойца остановил новый муж его экс-возлюбленной. Инспектор ДПС якобы заподозрил, что Владимир находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге полицейский забрал ребенка и вернул его матери. Владимира между тем отправили на медосвидетельствование, которое показало, что военный трезв.

Узнав об этой ситуации, общественники попросили проверить действия полицейского. А вот супруга Владимира рассказала другую версию случившегося.

По словам Оксаны, ей позвонил бывший свекор и попросил взять внука на день, чтобы мальчик увиделся с отцом. Женщина согласилась, но думала, что ребенка повезет именно свекор, однако сына забрал ее экс-супруг.

Тогда же новому мужу Оксаны Константину позвонили и рассказали о «Ниве», которая странно виляла, пока ехала по дороге. Инспектор ДПС остановил машину и увидел Владимира. Полицейский заявил, что выявил у того признаки опьянения. Он предложил пройти медосвидетельствование, которое показало, что военный трезв. В тот же вечер его отпустили, Владимир увиделся с сыном.

После начала проверки инспектора ДПС вызвали в Воронеж, чтобы он прошел полиграф. Результаты теста еще неизвестны. Также руководство просмотрело запись момента, когда машина была остановлена. Судя по кадрам, действия полицейского были правомерны. Расследование продолжается.