Подмосковье выиграло командный зачет чемпионата России по классическому жиму

Женская сборная Московской области по пауэрлифтингу впервые заняла первое место в командном зачете чемпионата России по классическому жиму. Турнир прошел с 1 по 6 апреля 2026 года в Москве. Спортсменки набрали 37 очков и опередили соперниц из Калужской области и Татарстана, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в весовой категории до 63 кг завоевала Ульяна Суслова из Мытищ с результатом 112,5 кг. Серебро в этой же категории получила Елена Луценко из Серпухова, также поднявшая 112,5 кг. Бронзу выиграли Дарья Валиахметова из Серпухова в категории до 52 кг с результатом 90 кг и Елизавета Никитина из Мытищ в категории до 57 кг с результатом 100 кг.

В дисциплине «жим» спортсменки из Подмосковья также поднялись на пьедестал. Серебряные медали завоевали Ульяна Суслова в категории 63 кг с результатом 145 кг и Дарья Валиахметова в категории 52 кг с результатом 120 кг. Бронзовым призером стала Ксения Петрякова из Мытищ, выступавшая в категории 69 кг и показавшая результат 155 кг.

Чемпионат России по пауэрлифтингу прошел в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.