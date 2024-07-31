Подмосковье впервые в истории стало победителем спартакиады учащихся по атлетике

В копилке сборной региона рекордное количество медалей Спартакиады — 18, из них семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. Второе место итогового зачета заняла команда из Краснодарского края. Замкнули тройку призеров учащиеся из Санкт-Петербурга.

В заключительный день соревнований атлеты из Московской области установили новый рекорд России в смешанном эстафетном беге 4 по 400 метров среди спортсменов до 18 лет. Подмосковный квартет Алексей Кравчук, Елена Акимова, Павел Вихор и Александра Морозова финишировал за 3 минуты и 28,95 секунды.

Первые места заняли: Алена Бутенко в метании молота, Данила Пискарев в метании копья, Татьяна Юсова в прыжке в длину, Алиса Махмутова в метании диска, Елена Акимова в беге на 800 м и Анастасия Шкурина в беге на 3000 м.

​Вторые места на счету: Алисы Махмутовой в толкании ядра, Павла Вихора в беге на 400 м, Алексея Кравчука в беге на 200 м, Анастасии Шкуриной и Никиты Шишимрова в беге на 1 500 м.

​Бронзовые медали выиграли: Николай Андрюхин в метании молота, Никита Шишимров в беге на 800 м, Влада Саула в барьерном беге на 400 м, Александра Морозова в беге на 400 м, Алексей Турапин в беге на 3 000 м и Алексей Кравчук в беге на 100 м.

​Летняя XII Спартакиада учащихся России состоялась с 25 по 29 июля в городе Краснодар в физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамо».

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.