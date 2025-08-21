Подмосковье станет местом старта гоночной серии на отечественных спортпрототипах

На волоколамском автодроме Moscow Raceway пройдет первый старт нового формата автогонок BR03, в котором будут соревноваться пилоты отечественных гоночных болидов. Заезд станет прологом к Монокубку, который пройдет в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На старт первой гонки выйдут два российских пилота Формулы-1 и другие гонщики, проявившие себя на международных и всероссийских соревнованиях.

В программу пяти гоночных уик-эндов следующего сезона войдут пять этапов Кубка BR03 — моносерии, все участники которой будут выступать на отечественных прототипах BR03, разработанных компанией BR Engineering, одним из подразделений SMP Racing.

«С момента начала работы над BR03 именно проведение монокубка было ключевой задачей проекта. Да, выступления в гонках на выносливость принесли нам немало побед и приятных эмоций. BR03 соревновались с машинами всемирно известных, даже легендарных марок — и регулярно выигрывали в этих сражениях, что свидетельствует о высокой квалификации создателей прототипа. Но при этом мы постоянно двигались к изначально поставленной цели — создать категорию, в которой российские гонщики соревновались бы на российских трассах за рулем по-настоящему быстрых отечественных машин в максимально комфортных и максимально равных условиях», — отметил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

Каждый этап Кубка BR03 будет состоять из двух квалификаций и двух спринтерских гонок продолжительностью около 30 минут.

Показательные состязания отечественных прототипов пройдут 23 августа на трассе Moscow Raceway в рамках очередного гоночного уик-энда Российской серии кольцевых гонок. На подмосковном автодроме будут воспроизведены основные составляющие этапа Кубка BR03 — квалификация, в рамках которой гонщики будут бороться за лучшее время круга, а также гонка с общим стартом.

После финиша заезда машины будут припаркованы на стартовой прямой, куда будет открыт доступ для зрителей с билетами определенной категории. У болельщиков будет возможность во всех подробностях рассмотреть автомобили и пообщаться со спортсменами. Всего в программу гоночного уик-энда СМП РСКГ 23 и 24 августа войдут семь гонок, в том числе топового класса SMP TCR Russia. Соревнования состоятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Главная цель запуска нового гоночного формата — дать возможность российским спортсменам выступать на быстром болиде и совершенствовать мастерство при сравнительно небольших затратах. По скорости прототип сравним с зарубежной техникой популярной категории GT3, которую используют участники чемпионата мира по гонкам на выносливость, а также турниров DTM, GT World Challenge. Стоимость отечественной машины примерно в два раза ниже.

В 2023 и 2024 годах выступающие на отечественных прототипах гонщики и команды становились обладателями Кубка России по гонкам на выносливость. BR03 являются постоянными победителями в шестичасовой гонке на Moscow Raceway.

SMP Racing — программа развития российского автоспорта, основанная в 2013 году по инициативе Бориса Ротенберга и являющаяся промоутером серии СМП РСКГ. Среди проектов программы — поиск и поддержка талантливых молодых пилотов, проведение соревнований по различным гоночным дисциплинам (в т. ч. виртуальным), разработка и производство отечественных гоночных автомобилей.

Подробная информация о соревнованиях доступна по ссылке.

Место проведения: Волоколамский округ, 95 км Новорижского шоссе (трасса М9), автодром Moscow Raceway, дата проведения — 23 и 24 августа 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.