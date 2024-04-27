Почти 6 тыс знаков отличия ГТО получили жители Подмосковья за три месяца 2024 г

С начала января по конец марта текущего года в Подмосковье 5 861 житель удостоился знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Согласно приказу министерства спорта РФ и распоряжению подмосковного Минспорта, за первый квартал 2024 года жители региона получили 5 307 золотых, 340 серебряных и 214 бронзовых знака отличия комплекса ГТО. При этом за указанный период в выполнении нормативов приняли участие более 10 тыс. человек.

В 2024 году всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 10 лет. С каждым годом в Московской области растет популярность спортивных мероприятий, направленных на сдачу нормативов в рамках комплекса. За 10 лет на сайте gto.ru зарегистрировались 1 225 326 участников из Московской области.

На данный момент в мероприятия по выполнению испытаний комплекса ГТО вовлечено свыше 16% населения РФ — это более 22,5 млн россиян. Также на сегодняшний день свыше 10 млн человек уже получили знаки отличия комплекса ГТО.

Наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы.

На территории Московской области функционируют 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия. Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте министерства.

Спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся, в том числе, в рамках решения задач по оздоровлению нации, предусмотренных в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.