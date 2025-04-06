сегодня в 19:24

Почти 500 спортсменов поучаствовали в Чемпионате Сергиево-Посадского округа по муай-тай

Около 500 спортсменов из 8 регионов России приняли участие в Чемпионате Сергиево-Посадского округа по муай-тай, организованные клубом «Воин». Соревнования проходили в решение двух дней, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

5 апреля прошли отборочные бои. В воскресенье, 6 апреля, состоялось официальное открытие и самые зрелищные финальные поединки в четырех возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 17 и более лет.

В открытии праздника спорта приняли участие президент Федерации муай-тай Московской области Теймур Исмаилов, представители министерства физической культуры и спорта и министерства территориальной политики Московской области, сотрудники администрации Сергиево-Посадского округа.

Обладателями чемпионского пояса «Кубок Воина» стали Ярослав Орлов, представляющий Орехово-Зуево, Степан Федоров из Череповца и Богдан Назаров из Самары.

Чемпионат Сергиево-Посадского округа стал настоящим праздником спорта. Для тех, кто не смог лично посетить бои, в интернете велась прямая трансляция события.

Муай-тай или тайский бокс — это боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай боран. В современном муай-тай можно наносить удары кулаками, голенями, локтями и коленями — из-за этого муай-тай называют «боем восьми конечностей». Сергрево-Посадский округ проводит соревнования много лет. Город уже традиционно является одним из лидеров по этому виду спорта в Московской области. А в конце 2016 года тайский бокс был признан Олимпийским видом спорта.

Сергиево-Посадский Клуб «Воин» объединяет свыше 400 спортсменов, среди которых чемпионы мира и победители Всероссийских турниров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.