Победитель полумарафона «Большая Волга» в Дубне преодолел 21 км

Во второй раз в Дубне прошел этап «Суперлиги Подмосковья» — полумарафон «Большая Волга». Жители наукограда приняли в соревнованиях самое активное участие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Очень круто, что в Дубне такой большой старт проводится», — отметила руководитель местного бегового клуба Зоя Матвеева. Собрались на соревнованиях в Дубне любители бега разных профессий. Виталий Андреев, руководитель сосудистого центра на базе медико-санитарной части № 9 — тоже опытный спортсмен.

«У меня на счету уже семь марафонов и четыре полумарафона — это будет пятый как раз, юбилейный», — признался участник полумарафона «Большая Волга» Виталий Андреев.

Выбрать можно было как полумарафон — 21,1 километр — так и дистанции 10, 5 и 3 км. Можно было бежать с пейсмейкерами: опытными бегунами, нацеленными пройти дистанцию за определенное время. На них могли равняться другие спортсмены, чтобы достигнуть желаемого результата. Для самых маленьких участников турнира — дистанции 300 и 600 м. Был также формат командной эстафеты.

«Благодарю всех участников и болельщиков за яркие эмоции! Обязательно ждём всех вновь в нашем гостеприимном наукограде!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Дубненское гостеприимство выразилось не только в комфортной трассе и организации мероприятия на высоком уровне. Горожане подбадривали бегунов на всех участках дистанции: кто-то аплодисментами, кто-то ободряющими возгласами. По традиции вышли поддержать моральный дух спортсменов музыканты Дубненского симфонического оркестра: в самых живописных уголках трассы звучали скрипка и гитара, саксофоны, барабаны.

Поддержка помогла и абсолютному чемпиону полумарафона Александру Романову из Павловского Посада. Он не только пришел первым на дистанции в 21,1 км, преодолев ее за 1 час 12 минут и 1 секунду, но и установил на соревнованиях свой личный рекорд.

«Трасса замечательная, подготовленная, спасибо организаторам, все супер», — сказал победитель полумарафона «Большая Волга» Александр Романов.

Финальный забег в рамках проекта «Суперлига Подмосковья состоится в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.