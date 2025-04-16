Победитель муниципального этапа «Зарницы» определился в Ленинском округе

В Ленинском городском округе состоялся муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Он прошёл на базе Видновской школы № 10 и собрал порядка 100 старшеклассников из восьми образовательных организаций округа. Победителями стали хозяева соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В игре попробовали свои силы ребята от 14 до 17 лет в составе 8 отрядов. Они соревновались в таких дисциплинах, как строевая и огневая подготовка, военизированная эстафета, тактическая медицина, выживание в экстремальных условиях, радиационная, биологическая и химзащита. Также участники показали свои знания по истории России, в том числе военной, и общевойсковой грамотности», — приводятся в сообщении слова председателя отделения Движения Первых в Ленинском округе Ксении Жуковой.

Активисты Движения оказались в числе организаторов мероприятия вместе с военнослужащими 5-й дивизии противовоздушной обороны ВС РФ, сотрудниками пожарной части № 28 и ветеранами СВО при поддержке Юнармии, представителей муниципальных учреждений по работе с молодежью, Совета отцов Ленинского округа и Молодой Гвардия Единой России.

В «Зарнице» приняли участие отряды из Видновских школ № 5, 10, 11, художественно-технического лицея, Бутовской школы № 1, Молоковской и Мисайловской школ и образовательного центра «Успех». Победу одержали ребята из Видновской школы № 10. Отряд «Рубеж» из Видновской школы № 5 и «Ударная дивизия» из ВХТЛ заняли второе и третье места соответственно.

«Ребята отработали всё на 100%, и мальчики, и девочки, независимо от возраста и роста — вместе шли командой, одним боевым духом», —подчеркнула заместитель директора по безопасности школы № 10 Елена Смагина.

В пресс-службе добавили, что ребята из команд, занявших призовые места, награждены памятными подарками от Движения Первых, а отряд-победитель представит Ленинский городской округ на региональном этапе «Зарницы 2.0» в мае этого года.

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