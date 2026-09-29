Пловцы Шатуры завоевали девять медалей на турнире «Рузский фарватер»

Пловцы из Шатуры завоевали девять медалей на четвертом этапе соревнований Ruza-Cup «Рузский фарватер», который прошел 27 сентября в Рузе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шатуру на четвертом этапе областных соревнований по плаванию представляли 14 спортсменов. В течение двух дней они выступали на коротких и длинных дистанциях в разных видах плавания. Команда завоевала пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

«Четыре золотые награды в копилку шатурской команды принес Павел Шорников. Он стал победителем на дистанциях 50 метров вольным стилем, 100 метров комплексным плаванием, а также на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем», — рассказали в спортивной школе города Шатуры.

Иван Студенков выиграл заплыв на 200 метров комплексным плаванием и занял второе место на дистанции 200 метров на спине. Анастасия Гаранина завоевала серебро на дистанции 100 метров баттерфляем и бронзу на 50 метрах на спине. Арина Скуратова стала бронзовым призером на дистанции 100 метров баттерфляем.

Следующим стартом для команды станут межрегиональные соревнования в Пензе, которые пройдут в ближайшие выходные.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.