Пловцы Сергиева Посада вошли в число лидеров на соревнованиях в Смоленске

С 7 по 9 февраля в городе Смоленске проходил крупный межрегиональный турнир по плаванию в честь русского флотоводца адмирала П. С. Нахимова, в котором за медали боролись 24 команды из 10 городов России. В командный зачет спортсмены спортивной школы «Центр» из Сергиево-Посадского округа принесли 8 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В заплывах приняли участие спортсмены, тренирующиеся в бассейне поселка Реммаш под руководством М. Ю. Скребнева.

Даниила Посконов стал золотым призером в каждой дистанции, в которой он принял участие — в заплывах на 100, 200, 800 и 1500 метров вольным стилем. На самой длинной дистанции он выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Ирина Дубровина поднялась на высшую ступень пьедестала почета по итогам заплывов на 50, 200, 400 метров вольным стилем. На стометровке она взяла серебро. По итогам турнира сергиевопосадская спортссенкп набрала наибольшее количество очков среди соперниц.

Турнир по плаванию в честь русского флотоводца адмирала П. С. Нахимова являлся этапом подготовки спортсменов к Первенству Московской области, которое состоится с 23 по 27 марта в г. Рузе, и являются отборочными на Первенство России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.