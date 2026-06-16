Пловцы Подмосковья завоевали 8 медалей ЧР в Казани

Спортсмены Московской области выиграли восемь медалей на чемпионате России по плаванию, который прошел с 6 по 11 июня в Казани. В их активе две золотые, три серебряные и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальные дни турнира серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем завоевал Иван Гирев из Ленинского городского округа. Ранее подмосковные пловцы пополнили копилку региона еще семью наградами различного достоинства.

Герман Зажирский из Истры стал чемпионом России на дистанции 200 метров баттерфляем среди мужчин. Он показал результат 1 минута 56,42 секунды и установил личный рекорд. Эта победа стала для спортсмена первым титулом чемпиона страны в карьере. На дистанции 200 метров вольным стилем золото выиграл Иван Гирев, серебро — Роман Акимов из Мытищ. Второе место на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди женщин заняла Диана Валиуллина из Рузы.

Бронзовые награды завоевала Дарья Рогожинова из Мытищ — на дистанциях 200 метров баттерфляем и 400 метров комплексным плаванием. В смешанной эстафете 4×100 метров сборная Московской области также стала третьей. В составе команды выступили Иван Гирев, Александр Санин и Виктория Таранникова из Видного, Карина Петросянц из Балашихи, Денис Киселев из Краснознаменска и Виктория Миронова из Мытищ.

По итогам турнира спортсмены Подмосковья получили путевки на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. Чемпионат России в Казани стал главным внутренним стартом сезона и ключевым этапом отбора в национальную сборную.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.