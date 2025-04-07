Пловцы Орехово-Зуева завоевали медали на Всероссийских соревнованиях Mad Wave Classic

5–6 апреля в Москве состоялся III этап Всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Classic, собравший более тысячи спортсменов от 9 до 18 лет из 35 регионов России. Юные пловцы из спортивной школы «Феникс» представляли Орехово-Зуевский городской округ и показали впечатляющие результаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Екатерина Крылова стала двукратным победителем соревнований — на дистанциях 50 и 100 м баттерфляем спортсменка завоевала две золотые медали. Тимофей Григорьев трижды поднялся на пьедестал почета — завоевал две серебряные медали на дистанции 50 м вольным стилем и брассом, а также бронзу на стометровке брассом. Иван Глухов взял две медали в плавании баттерфляем — серебро на дистанции 100 м и бронзу на дистанции 50 м.

Тренер спортсменов — Татьяна Грановская. Под ее руководством ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и упорство в упорной борьбе с сильнейшими соперниками страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.