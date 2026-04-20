Пловцы из Реутова завоевали медали в Москве

Воспитанники спорткомплекса «Волна» из Реутова 19 апреля выступили на IV этапе «Московской лиги плавания» в Москве и завоевали золотые и бронзовые медали. Призерами стали как девочки, так и юноши, многие спортсмены установили личные рекорды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Девятилетние Виктория Волкова и Анна Главинская стали призерами на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 100 метров брассом. По итогам стартов они завоевали золото и бронзу, а также улучшили личные результаты.

Среди юношей медали завоевали Андрей Горбенко, Платон Блехов, Родион Ляльков, Илья Главинский и Иван Макаров. Несколько спортсменов приблизились к выполнению норматива кандидата в мастера спорта по плаванию, показав высокий уровень подготовки.

«Ребенок растет, и все может измениться, поэтому спортсмены должны уметь плавать всеми способами и на разных дистанциях. Фундамент — это крепкая база техники, на которой будет строится дальнейшая профессиональная карьера. Именно поэтому мы практически не используем отягощения, только иногда маленькие лопатки и ласты, чтобы дети лучше чувствовали воду и скорость», — отметила тренер СК «Волна» Ирина Валабуева.

Тренер подчеркнула, что основное внимание в подготовке уделяется развитию техники и универсальности юных пловцов.

