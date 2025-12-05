сегодня в 16:59

Пловцы из Подмосковья выиграли четыре медали на Всероссийских соревнованиях в Саранске

Спортсмены Московской области завоевали одно золото и три бронзы на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» среди юношей и девушек 14–15 лет, которые прошли в Саранске с 29 ноября по 3 декабря, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Пловец Егор Кочкин из Областного центра олимпийских видов спорта (Мытищи) стал победителем на дистанции 200 метров баттерфляем. Второе и третье места заняли спортсмены из Санкт-Петербурга и Волгоградской области.

Егор Кочкин также завоевал бронзовую медаль в комплексном плавании на 100 метров. Здесь золото досталось представителю Липецкой области, серебро — спортсмену из Саратовской области.

В соревнованиях среди девушек на дистанции 200 метров баттерфляем третье место заняла Анастасия Веременникова из Одинцова. Первое и второе места заняли пловчихи из Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа.

В комбинированной эстафете 4х50 метров команда Подмосковья в составе Егора Кочкина, Ильи Погорелова (СШ «Метеор», Балашиха), Ильи Васильева (Мытищи) и Павла Иванова (Одинцово) стала бронзовым призером. Победителями стали команды Москвы и Санкт-Петербурга.

Соревнования проходили в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.