Пловцы из Ленинского округа завоевали 9 медалей на Чемпионате ЦФО

В Московской области завершились Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по плаванию. В соревнованиях приняли участие пловцы из Ленинского городского округа, воспитанники центра «Дельфин», которые привезли с собой девять медалей различного достоинства, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Наши пловцы успешно выступили, заняв все призовые места. Евгений Рылов завоевал первое место на дистанции 100 метров на спине, Иван Гирев стал вторым на дистанции 200 метров вольным стилем. Виктория Таранникова завоевала шесть медалей различного достоинства, завоевав золото на дистанции 100 метров брассом, серебро — 200 метров брассом, бронза — 50 метров брассом, 100 и 200 метров в комплексном плавании, а также в женской комбинированной эстафете. Александр Санин занял 3 место на дистанции 200 метров в стиле кроль на груди», — сказала директор Детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

На протяжении четырех дней за звание лучших боролись свыше тысячи сильнейших спортсменов. Пловцы из Ленинского городского округа выступали в составе сборной Московской области. Евгений Рылов, Иван Гирев и Виктория Таранникова примут участие в Чемпионате России на короткой воде в Санкт-Петербурге уже 21 ноября.

Воспитанники центра «Дельфин» выступали на Кубке России, который проходил в городе Екатеринбурге. Евгений Рылов завоевал очередную знаковую награду — «золото», а Виктория Таранникова, взяла «серебро».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.