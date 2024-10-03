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Пловцы из Дмитрова заняли весь пьедестал на соревнованиях в Подмосковье

28 сентября в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа в фитнес-центре «Олимп» прошли соревнования по плаванию «Кубок СК Олимп III этап», сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из городов Московской области: Дмитрова, Хотькова, Сергиева Посада, Балашихи, Мытищ, Щелкова, Домодедова, Ногинска.

Соревнования проводились среди спортсменов 2009–2016 годов рождения на дистанциях 50 и 100 метров разными стилями.

Победители и призеры определялись отдельно на каждой дистанции и в каждой возрастной группе.

Пловцы спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко показали очень высокие результаты. Почетное первое место заняли спортсмены Илья Першин и Никита Колдаев. Вторые места заняли Андрей Мартынов, Захар Пономарев и Мирослава Бондаренко.

«Соревнования — это всегда результат совместной слаженной работы спортсмена и тренера. Стараемся показать лучший результат. К тому же условия для проведения соревнований здесь в центре очень комфортные», — поделился впечатлениями после соревнований Никита Колдаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.