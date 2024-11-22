Пловцы Электростали заняли призовые места на соревнованиях «МЭД ВЕЙВ КЛАССИК»

В Москве прошел 3-й этап Всероссийских соревнований по плаванию «МЭД ВЕЙВ КЛАССИК». Спортсмены соревновались в бассейне московского водного стадиона «Динамо», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках программы состоялись заплывы на дистанциях 50, 100 и 200 метров каждым из стилей плавания, 200 метров комплексным плаванием, в четырех возрастных категориях среди юношей и девушек.

Команда спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» приняла участие в соревнованиях в составе 10 человек.

Мария Агалакова завоевала золотую медаль на дистанции 50 м на спине, серебряную на 100 м на спине, и бронзовую на дистанции 50 м баттерфляй.

Софья Буркова стала победителем на дистанции 200 м вольный стиль, а также заняла второе место на дистанции 200 м баттерфляй.

Егор Сикненков стал бронзовым призером на дистанции 200 м баттерфляй.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.