Пловец Тимофей Гук рассказал о запретах для российских паралимпийцев в Сингапуре

Российские пловцы выступили без национальной символики на чемпионате мира

Пловец Тимофей Гук сообщил, что российским паралимпийцам запретили использовать любые национальные символы на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре в сентябре, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Паралимпийский комитет России полностью восстановлен в правах решением Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета.

Первым международным соревнованием, где российские паралимпийцы выступили под национальной символикой, стал чемпионат мира по пауэрлифтингу в Египте 10-18 октября, сообщает пресс-служба ПКР.

«На церемонии награждения в честь побед российского спорта звучит гимн Российской Федерации и поднимается флаг. Это возвращение государственной символики на международные соревнования и полноценное участие паралимпийцев», — отметил президент ПКР Павел Рожков.

В конце сентября на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Им запрещали использовать любые элементы, напоминающие о России, включая цвета флага и национальные символы, рассказал чемпион мира Тимофей Гук.

Ранее Генеральная ассамблея IPC приняла решение о полном восстановлении членства ПКР. Решения об участии российских спортсменов в зимней Паралимпиаде-2026 будут принимать международные федерации по видам спорта. В случае допуска россияне смогут выступать под флагом и гимном страны.

