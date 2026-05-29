Пловец Самусенко рассказал, почему его могли не пустить в бассейн

Пловец Павел Самусенко признался, что иногда опаздывал на утренние занятия в Мурманске, и тогда тренеру приходилось лично ждать его у входа. Об этом спортсмен сообщил, сообщает RT .

Спинист Павел Самусенко рассказал, что во время учебы в Мурманске жил в общежитии при университете и совмещал занятия с интенсивными тренировками.

«В Мурманске у меня не было своей квартиры, я жил в общежитии при университете, вставал в шесть утра и к семи приезжал на тренировку. Два часа плавал и ехал обратно — к началу пар. До этого нужно было успеть заскочить в общежитие и переодеться; после учёбы снова ехал в бассейн, где сначала работал в зале, а потом плавал ещё два часа. При этом нужно было где‑то питаться, делать какие‑то институтские задания.

Когда прижало, тогда и пришлось учиться. Помогала тренер. Екатерина Владимировна брала с собой на утренние тренировки овсяное печенье, которое пекла сама из геркулесовой каши; я после тренировки быстренько несколько штучек съедал — этого хватало, чтобы не мучиться голодом, сидя на лекциях. Хотя случалось, что я утренние тренировки просыпал. Тренер в таких случаях звонила мне, будила, ждала, когда я приду в бассейн, чтобы меня пропустили.

У нас в этом плане свои тонкости. Нужно прийти за 15 минут до начала занятия, иначе дежурный вахтёр тебя не пропустит», — заявил Самусенко RT.

Спортсмен отметил, что строгие правила пропуска в бассейн требовали приходить заранее, иначе опоздавших не допускали к занятиям.

