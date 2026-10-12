Пловец из Подмосковья Иван Гирев выиграл две медали Кубка мира в Ташкенте

Иван Гирев завоевал серебро и бронзу на втором этапе Кубка мира по плаванию, который прошел с 8 по 10 октября в Ташкенте, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель Московской области Иван Гирев завоевал две медали на втором этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте (Узбекистан). Соревнования прошли с 8 по 10 октября.

Спортсмен областного центра олимпийских видов спорта в Видном взял серебро на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 1:42.81. Победил Лукас Энво из Бельгии, бронзу получил Шейн Касас из США.

На дистанции 100 метров вольным стилем Гирев выиграл бронзу, показав время 46.51. Первое место разделили россиянин Егор Корнев и австралиец Кэмерон Макэвой: оба проплыли дистанцию за 45.24.

Иван Гирев — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже в эстафете 4×200 метров вольным стилем, многократный чемпион и рекордсмен России. В октябре 2025 года на этапе Кубка мира в Шанхае он завоевал золото и серебро.

Кубок мира по плаванию представляет собой серию этапов в 25-метровых бассейнах. Второй этап собрал сильнейших пловцов из разных стран.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.