Пловец из Петербурга преодолел 100 км в сложных условиях Финского залива

Пловец и тренер Сергей Киконков за 23 часа преодолел вплавь 100 километров от Шлиссельбурга до Кронштадта в рамках соревнования Grand Swim Challenge 100, сообщает «Бриф24» .

Киконков совершил сверхмарафонский заплыв от Шлиссельбурга до Кронштадта. Дистанция составила 100 километров, а весь маршрут спортсмен преодолел за 23 часа 9 минут.

Заплыв стартовал глубокой ночью, чтобы самые сложные участки пришлись на время, когда у пловца еще оставались силы. На первых километрах Киконкову и сопровождающей яхте пришлось уклоняться от волны, поднятой военным кораблем. В районе Ивановских порогов спортсмен дважды менял курс, чтобы избежать столкновения с крупными судами, что увеличило время заплыва почти на 40 минут.

Самым трудным этапом стал выход в Финский залив, где начавшийся шторм заставил Киконкова приостановить движение почти на час. Несмотря на переохлаждение и усталость, он смог продолжить путь и завершить дистанцию.

На последних километрах спортсмена поддерживали болельщики, которые подсвечивали ему путь и встречали на берегу. После финиша Киконков прошел медицинский осмотр и сообщил, что берет паузу от марафонских заплывов, но планирует участие в триатлоне.

