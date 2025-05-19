Пловец из округа Пушкинский принес серебро сборной Подмосковья

сегодня в 20:07

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин». Воспитанник спортшколы округа Пушкинский Роман Иванов (занимается с тренером Ларисой Федоровой) выступил в составе сборной команды Московской области и занял 2 место в двух эстафетах — 4×50 (брасс) и 4×50 (на спине). В общем зачете сборная команда Подмосковья заняла 3 место. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов — это юноши и девушки 11-13 лет из 70 регионов России.

В составе каждой команды — 16 спортсменов (8 юношей и 8 девушек). Каждый участник мог выступить в одном виде многоборья, которое включает в себя следующие дистанции: 800 м вольным стилем, 200 м — комплексное плавание и стометровка одним из четырех стилей плавания.

При подведении командного зачета учитывались результаты всех участников команды по сумме трех дистанций и эстафеты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.