Пловец из Одинцовского округа Алексей Дегтярев завоевал четыре медали

Алексей Дегтярев из Одинцовского округа выиграл две золотые, серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по плаванию и артистическому плаванию среди спортсменов с синдромом Дауна в Португалии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двукратный чемпион мира Алексей Дегтярев, инструктор физкультурно-оздоровительного клуба для спортсменов-инвалидов «Одинец», завоевал четыре медали на соревнованиях в Португалии.

Спортсмен взял золото в комплексном плавании на 200 метров и смешанной эстафете 4×50 метров. Серебро он получил в плавании на спине, бронзу — на дистанции 100 метров брассом.

XII чемпионат мира по плаванию и артистическому плаванию среди спортсменов с синдромом Дауна проходит с 29 октября по 7 ноября под эгидой Международной организации плавания. В турнире участвуют атлеты из 24 стран. Россию представляют шесть спортсменов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.