Пловец из Ленинского округа Евгений Рылов выиграл Кубок России

Прославленный российский спортсмен, воспитанник оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» в Ленинском округе Евгений Рылов завоевал очередную знаковую награду — «золото» на Кубке России по плаванию, прошедшем в Екатеринбурге. Еще одна воспитанница центра, Виктория Таранникова, взяла «серебро». Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа.

«Евгений победил в своей „коронной“ дисциплине — 200 метров на спине. Виктория приплыла второй на дистанции 200 метров брассом, уступив только рекордсменке мира. Наши ребята выступали в составе сборной команды Московской области и показали наиболее высокие результаты среди ее участников», — сказал заслуженный тренер РФ Андрей Шишина.

Тренер из Ленинского округа уточнил, что соревнования на Кубок России станут для российских спортсменов своеобразной альтернативой XXXIII летней Олимпиаде: их результаты сравнят с аналогичными результатами атлетов в Париже, и, в случае, если достижения наших пловцов окажутся выше, спортсменов ждут соответствующие награды и чествование на Родине.

Евгений Рылов стал двукратным чемпионом на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, завоевал две золотые и одну серебряную медаль. Однако, будучи одним из лидеров сборной России, участвовать в Олимпиаде 2024 года он отказался.

«Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране», — в декабре 2023 года заявил Евгений Рылов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.