Пловец из Балашихи в составе сборной РФ завоевал золото и установил рекорд мира

Такого успеха Егор Прошин добился на Чемпионате мира среди юниоров в Румынии. Вместе с ним в команде плыли Михаил Щербаков, Роман Жидков и Георгий Злотников. Спортсмены преодолели дистанцию за 3 минуты 15,38 секунды и установили новый мировой рекорд среди юниоров. Золотые медали им принесла эстафета 4×100 м вольным стилем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На турнире Егор Прошин передал привет родной Балашихе.

«Я из микрорайона Авиаторов. Рад, что живу здесь: этот город подарил мне множество эмоций и воспоминаний и продолжает радовать до сих пор. Передаю большой привет школе № 30 и моей спортивной школе в Москве», — сказал Егор.

Спортсмены установили мировой рекорд среди юниоров, побив рекорд американских пловцов, поставленный в августе 2022 года. На втором месте финишировала сборная Италии, тройку лучших замкнула команда США.

Чемпионат мира в Румынии завершится 24 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.