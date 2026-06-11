Пловчиха из Подмосковья взяла бронзу чемпионата России в Казани

Спортсменка из Мытищ Дарья Рогожинова стала бронзовым призером чемпионата России по плаванию на дистанции 200 метров баттерфляем. Турнир проходит с 6 по 11 июня в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дарья Рогожинова, представляющая Московскую область, заняла третье место на дистанции 200 метров баттерфляем среди женщин. Золото завоевала спортсменка из Волгоградской области, серебро — представительница Москвы.

Ранее подмосковная пловчиха также стала бронзовым призером на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Чемпионат России является главным внутренним стартом сезона для отечественных пловцов. По его итогам сформируют состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. Соревнования 2026 года принимают с 6 по 11 июня во Дворце водных видов спорта в Казани в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.