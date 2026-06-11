Угроза взрыва: в Москве эвакуировали Тишинский фудхолл

По словам очевидцев, об эвакуации посетителям объявили около 15:15. Всех людей, которые были в гастромаркете на Тишинской площади, вывели из здания.

Посетители отмечают, что руководству поступило сообщение о возможном минировании двери.

Сейчас на месте работают сотрудники Росгвардии. В Сети появились кадры обстановки около фудхолла. На видео изображены встревоженные посетители, собравшиеся на улице возле здания.

Также в кадре можно заметить правоохранителей и их служебные автомобили.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.