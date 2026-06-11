Угроза взрыва: в Москве эвакуировали Тишинский фудхолл
Фото - © Телеграмм-канал «Осторожно, новости»
В Тишинском фудхолле в Москве возникла угроза взрыва. Посетителей эвакуировали, сообщает «Осторожно, новости».
По словам очевидцев, об эвакуации посетителям объявили около 15:15. Всех людей, которые были в гастромаркете на Тишинской площади, вывели из здания.
Посетители отмечают, что руководству поступило сообщение о возможном минировании двери.
Сейчас на месте работают сотрудники Росгвардии. В Сети появились кадры обстановки около фудхолла. На видео изображены встревоженные посетители, собравшиеся на улице возле здания.
Также в кадре можно заметить правоохранителей и их служебные автомобили.
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