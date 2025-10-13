Пловчиха из Ленинского округа завоевала 6 наград на чемпионате ЦФО по плаванию

Воспитанница детского оздоровительного центра «Дельфин» Ленинского городского округа Виктория Таранникова успешно выступила на чемпионате Центрального федерального округа по плаванию, который проходил в городе Руза. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«На этих соревнованиях Виктория конкурировала со взрослыми пловцами, включая чемпионов России. Спортсменка достигла уровня, позволяющего ей на равных бороться с сильными соперниками», — сообщила тренер спортсменки Александра Таранникова.

16-летняя пловчиха завоевала шесть медалей: четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Спортсменка приняла участие в 11 дисциплинах. Наивысших результатов она добилась на дистанциях 100 и 200 м брассом, а также 200 и 400 метров комплексным плаванием, где завоевала золотые медали. В настоящее время Виктория Таранникова готовится к Чемпионату России. Еженедельная тренировочная программа включает 10 занятий: двухчасовые заплывы в бассейне и тренировки в спортивном зале. В планах спортсменки — участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Эти соревнования прошли для меня как праздник, наверное. Без волнения и мандража. Просто чувствовала радость, что есть наконец-то возможность выступить», — прокомментировала Виктория.

В Румынии состоялось юниорское первенство мира по плаванию, где в составе российской сборной успешно выступила Виктория Таранникова. Вместе с другими спортсменками она завоевала бронзовую медаль в женской комбинированной эстафете 4×100 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.