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Пятое золото Первенства РФ по вольной борьбе завоевала спортсменка из Егорьевска

30 апреля в Наро-Фоминске завершилось Первенство России по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года. Свое пятое золото завоевала спортсменка из Егорьевска, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лучшие спортсменки со всей страны боролись за медали в 10 весовых категориях. Победители и призеры вошли в состав сборной РФ по женской вольной борьбе.

Традиционно высокое мастерство, отличную технику и тактику показали воспитанницы егорьевской Спортивной школы по вольной борьбе имени Ю. С. Чернова.

Свое 5-е золото Первенства России завоевала Маргарита Салназарян, вновь подтвердив, что она — сильнейшая в своей весовой и возрастной категории.

«Соперники набирают с каждым стартом, все хотят выиграть, настраиваются на меня серьезно, поэтому мне нельзя расслабляться ни на секунду. Соревнования прошли настолько быстро, что как будто не успела насладиться этой атмосферой», — делится Маргарита Салназарян.

В планах у девушки подготовка к Первенству Европы и мира.

Другие представительницы школы — Глафира Степанова, Мария Ефимова, Лилиана Казьмина и Дарья Клюева — дошли до полуфиналов и завоевали бронзовые медали.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.