Пять медалей завоевали спортсмены Подмосковья на чемпионате РФ по самбо

Представители Московской области завоевали 5 медалей на чемпионате России по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо. В копилке представителей региона золото, серебро и три бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По итогам соревнований подмосковная спортсменка Карина Черевань одержала победу в весовой категории 65 кг. Кроме того, можайская самбистка вошла в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира по самбо, который пройдет в ноябре.

Серебряную медаль чемпионата России и путевку на чемпионат Европы завоевал спортсмен из Королева Степан Солдатенков, который выступал в весовой категории 98+ кг.

Бронзовыми призерами турнира стали Александр Плеханов из Подольска в весовой категории до 58 кг, Павел Сараев из Пушкина в весовой категории до 53 кг и Кирилл Харьков из Сергиева Посада в весовой категории до 88 кг.

Чемпионат России по самбо проходил с 5 по 7 марта 2025 года в Краснодаре. За призовые места чемпионата соревновались 640 лучших самбистов из 61 региона России. В течение трех дней были разыграны 22 комплекта медалей.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.