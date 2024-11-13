Пять медалей завоевали спортсмены Люберец на всероссийском турнире по греко-римской борьбе

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы заняли пять призовых мест на всероссийском памятном турнире по греко-римской борьбе, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В Санкт-Петербурге состоялся всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти старшего тренера, преподавателя Владимира Заики. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 25 регионов России.

«Наши ребята показали достойные результаты. Золотые медали завоевали Артём Костров (до 51 кг), Гриша Вардикян (до 120 кг), серебряные медали — Глеб Климанов (до 42 кг) и Жолдошбек Исаков (до 120 кг), бронзовую — Тимофей Кучерян (до 71 кг). Поздравляем наших спортсменов и тренеров Игоря Калинина и Сергея Жиленкова, желаем успехов в спорте и дальнейших побед», — отметил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.