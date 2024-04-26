Пять медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве РФ по прыжкам в воду

Команда Московской области завоевала пять медалей на первенстве России по прыжкам в воду. В копилке сборной золотая, три серебряные и бронзовая медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Илья Надеев принес региональной сборной две медали: награду высшей пробы в прыжках с трамплина 1 м среди юниоров 14-15 лет и «бронзу» в прыжке с вышки 5, 7,5 и 10 м в своей возрастной группе.

Серебряными призерами соревнований стали в прыжках с трамплина 1 м среди спортсменов 16-18 лет Владислав Качанов (юниоры) и Виктория Казанцева (юниорки). Также Владислав Качанов завоевал «серебро» в прыжках с трамплина 3 м.

Первенство России среди юниоров и юниорок по прыжкам в воду проходит с 22 по 28 апреля 2024 года в Калуге.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.