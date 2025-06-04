Пять медалей взяли каратисты Лобни на межрегиональном турнире

Спортсмены клуба Wolves karate team из городского округа Лобня привезли пять наград с межрегионального турнира, посвященного 80-летию Великой Победы. Соревнования проходили 1 июня в Воронеже, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники клуба показали следующие результаты:

Кира Медведьева и Султан Садыков заняли первые места;

Валерия Старостина и Серафим Федоров завоевали серебро;

Алишер Отабобоев стал бронзовым медалистом турнира.

Турнир собрал участников из различных регионов страны. Подготовкой лобненских спортсменов занимались тренеры Акрам Джураев и Ксения Малюта.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Самые популярные виды спорта здесь — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, гимнастика, каратэ и хоккей. Также сейчас на территории муниципалитета строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Завершить строительство планируется в конце 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.