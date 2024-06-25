Пилот Подмосковья выиграл в трех гонках этапа Кубка России по кольцевым гонкам

Гонщик Алексей Несов из г. о. Королев выиграл три заезда третьего этапа Кубка России по кольцевым гонкам в зачете GT4. В копилке спортсмена уже 9 побед на соревнованиях, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Также в зачете «Спортпрототип CN» подмосковные пилоты выиграли серебряные и бронзовые награды. Так, Алексей Хаиров из Балашихи поднялся на вторую ступень пьедестала, а замкнул тройку призеров Кирилл Киракозов из г. о. Мытищи.

Всего в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов, из них 9 — представители Московской области.

Впервые в истории автодрома «Kazan Ring Canyon» совместно с четвертым этапом чемпионата страны по кольцевым гонкам прошел Кубок России по гонкам на выносливость. Две подмосковных команды стали победителями соревнований. Спортсмены «Балашихинского учебного центра ДОСААФ РФ» стали обладателями «золота» в классе «Туринг», а гонщики из «YADRO Motorsport» в классе GT4. Пилот из Мытищ Кирилл Киракозов в составе команды «BALCHUG Racing» стал обладателем «бронзы» в классе «Группа F».

Этап Кубка России по кольцевым гонкам прошел с 21 по 23 июня в Казани на автодроме «Kazan Ring Cany». Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.