Пилот из Королева стал лучшим в этапе чемпионата и Кубка РФ по кольцевым гонкам

Гонщик из Королёва Алексей Несов трижды финишировал первым на этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области, сообщили в администрации городского округа Королёв.

В зачётной группе «SMP GT4» Несов три гонки приходил первым. Однако по решению спортивных комиссаров гонщик был оштрафован на 10 секунд, что отбросило его на второе место. Несмотря на это, Алексей Несов стал лидером в итоговом протоколе этапа.

Другой пилот из Королёва Андрей Масленников в зачётной группе «Туринг-лайт» завоевал «серебро» в рамках второго старта. Данный результат позволил ему сохранить второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий этап состоится 14–15 сентября в Московской области на трассе «Moscow Raceway» под Волоколамском.

​Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.

