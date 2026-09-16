Петербуржцы назвали полезные для выживания виды спорта

Жители Петербурга назвали скалолазание, многоборье, спортивную гимнастику и бег видами спорта, которые могут пригодиться при выживании. По их мнению, эти занятия развивают силу, выносливость, ловкость и скорость.

«Мне кажется, что навыки выживания активно развивает скалолазание, так как там развивается ловкость, внимание, сила, выносливость», — рассказала специалист службы поддержки Виктория.

Инженер Владимир отметил пользу многоборья, поскольку оно задействует многие виды спорта и группы мышц. Студентка Ксения выделила спортивную гимнастику и легкую атлетику, а кладовщик Анастасия назвала бег: он, по ее словам, помогает быстро уйти от опасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.