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Петербуржцы назвали полезные для выживания виды спорта

Спорт

Петербуржцы рассказали, какие спортивные навыки считают наиболее полезными в экстремальной ситуации, сообщает газета «Петербургский дневник».

Жители Петербурга назвали скалолазание, многоборье, спортивную гимнастику и бег видами спорта, которые могут пригодиться при выживании. По их мнению, эти занятия развивают силу, выносливость, ловкость и скорость.

«Мне кажется, что навыки выживания активно развивает скалолазание, так как там развивается ловкость, внимание, сила, выносливость», — рассказала специалист службы поддержки Виктория.

Инженер Владимир отметил пользу многоборья, поскольку оно задействует многие виды спорта и группы мышц. Студентка Ксения выделила спортивную гимнастику и легкую атлетику, а кладовщик Анастасия назвала бег: он, по ее словам, помогает быстро уйти от опасности.

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