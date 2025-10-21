Первый выездной матч чемпионата Испании в США отменен из-за норм

сегодня в 23:21

Организаторы чемпионата Испании по футболу официально отменили запланированный на 20 декабря матч между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами (Флорида), сообщает ТАСС .

В заявлении Ла Лиги указано, что причиной отмены стала «неопределенность, возникшая в Испании за последние недели», хотя проект соответствовал всем федеральным нормам.

Игра должна была стать первым в истории официальным матчем испанского первенства за пределами страны.

Ранее УЕФА формально разрешил проведение встречи, но выразил concern относительно нарушения принципа домашних стадионов и ограничения доступа для местных болельщиков.

Это уже вторая неудачная попытка организации выездного матча в Майами после заблокированной ФИФА инициативы 2018 года с участием «Барселоны» и «Жироны».